Windturbines blijven gemoederen beroeren Anthony Statius

10 januari 2020

10u14 0 Zulte De komst van windturbines op de grens van Zulte en Kruisem blijft voor ongerustheid zorgen. Burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem organiseerde maandag een infoavond in het Fiertelhof en daar kwamen 300 mensen op af. “Ondertussen blijven de beroepschriften binnenkomen”, klinkt het.

Met hun vergadering in het Fiertelhof wilden de initiatiefnemers van burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem mensen informeren over de komst van de windmolens aan industrieterrein Zaubeek. Drie van de zeven windturbines werden ondertussen vergund.

“Met 300 aanwezigen was de opkomst onverwacht hoog”, zegt Dirk Masselis. “Dit bewijst nog maar eens hoe bezorgd de omwonenden van dit project zijn én hoe beperkt en onduidelijk de informatie was die we van de exploitanten en de beide burgemeesters ontvingen. Niet alleen buurtbewoners van Zulte en Kruisem, maar ook bewoners uit het gedeelte van Waregem dat paalt aan de zuidkant van Zulte woonden de infoavond bij. Er werden heel veel interessante en concrete vragen gesteld door de aanwezigen en er leeft een oprechte bezorgdheid.”

“De buurtbewoners kregen ook de kans om beroep aan te tekenen tegen de vergunning en ook de dagen na de vergadering blijven de beroepschriften binnenstromen. Wij hopen dat dit een duidelijk signaal kan geven aan de beide gemeentebesturen, de exploitanten en Zaubeek Power cvba dat mede initiatiefnemer is van dit geplande windmolenpark,” vult Frederick Van de Weghe aan.