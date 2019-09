Willy Van Vynckt en Patricia Den Tandt gehuldigd als ereraadsleden Anthony Statius

11 september 2019

09u33 0 Zulte De Zultse gemeenteraad heeft de titel van eregemeenteraadslid toegekend aan Willy Van Vynckt en Patricia Den Tandt. Dit als beloning en waardering voor hun carrière in de lokale politiek.

Door de integratie van gemeente en OCMW worden de jaren gepresteerd als OCMW-of gemeenteraadslid samengeteld. Beide raadsleden kunnen terugblikken op een carrière van 18 jaar in de lokale politiek. Willy Van Vynckt was OCMW-raadslid tussen 1995 en 2000, en vervolgens gemeenteraadslid tussen 2001 en 2012. Patricia Den Tandt was OCMW-raadslid in de periode 1995-2006 en vervolgens gemeenteraadslid tussen 2007 en 2012.

“We feliciteren Willy en Patricia voor hun langdurig en volgehouden engagement voor onze gemeente”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De lokale politiek is enorm boeiend en waardevol, tegelijkertijd niet altijd even evident en gemakkelijk. Hun lange carrières verdienen daarom ons respect en waardering.”

De nieuwe ereleden kregen ook felicitaties van raadsleden Hendrik De Waele en Sally Cosijns. Hun benoeming werd unaniem goedgekeurd.