Willy en Leona vieren diamanten huwelijksverjaardag Anthony Statius

15 september 2019

Willy Van Vynckt en Leona Man hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel stapte op 11 juli 1959 in het huwelijksbootje in Waregem en 60 jaar later werd deze huwelijksverjaardag gevierd in het gemeentehuis van Zulte, waar het koppel nu woont. Willy en Leona werden op vrijdag 23 augustus samen met hun familie door het gemeentebestuur van Zulte in de bloemetjes gezet. Achteraf werden ze uitgenodigd voor een plechtigheid en een receptie.