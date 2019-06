Wielrenner gewond na aanrijding door tractor Sam Ooghe

04 juni 2019

13u49 0 Zulte Een wielrenner is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Drogenboomstraat in Zulte. Hij werd er aangereden door een tractor.

Dat gebeurde aan het einde van dit weekend. De tractor werd bestuurd door een 54-jarige man. Hij kwam uit de richting van de Oude Weg. Ter hoogte van de bocht in de Drogenboomstraat kwam het om onduidelijke redenen tot een aanrijding met de wielrenner, een veertiger uit Zulte. Hij raakte daarbij gewond, maar verkeerde op geen enkel moment in levensgevaar. Het is niet duidelijk wie in de fout ging.