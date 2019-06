Wie gaat met de Zultse Cultuurprijzen lopen? Anthony Statius

12 juni 2019

12u40 3 Zulte Benieuwd wie Luc Levrau, Peter Beyls en Martin Quintyn zullen opvolgen als winnaars van de Cultuurprijzen? Dan moet je op vrijdag 14 juni afzakken naar de prijsuitreiking in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op initiatief van de Cultuurraad Zulte worden op vrijdag 14 juni voor het vijfde jaar op rij de Zultse Cultuurprijzen uitgereikt. Er zijn drie prijzen te winnen. De ‘Cultuurjubilaris’ beloont een persoon die zich gedurende 25 jaar belangeloos en onafgebroken heeft ingezet in een socio-culturele vereniging, de ‘Prijs voor Cultuur’ beloont een persoon of vereniging uit Zulte die een bijzondere artistieke of culturele prestatie geleverd heeft tijdens het voorbije kalenderjaar en de ‘Cultuurlaureaat’ beloont de persoon of vereniging die het cultureel imago van de gemeente op de kaart heeft gezet.

De genomineerden dit jaar zijn Ives Claeys en Guido De Boever in de categorie ‘Cultuurjubilaris’, Wouter Berlaen en Marie-Ange Verstaen in de categorie ‘Cultuurlaureaat’ en vzw Labyrinth, Simon Verheylesonne en Leentje Vandemeulebroecke in de categorie ‘Prijs voor Cultuur’.

Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor de aanwezigen heeft het vocaal ensemble Post Quartam enkele muzikale acts in petto.