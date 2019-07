Werken in Petegemstraat en Zaubeekstraat Anthony Statius

16 juli 2019

08u32 2 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte plant wegen- en rioleringswerken in de Petegemstraat in Machelen en in de Zaubeekstraat in Zulte. In delen van de Zaubeekstraat en Olsenestraat in Zulte komen volwaardige voetpaden met nieuwe groenvoorzieningen.

“In de Petegemstraat in Machelen is de toestand van de rijweg slecht en ook de riolering is onvolledig en in slechte staat”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “De bedoeling is om hier op termijn een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en het wegdek te vernieuwen. In de Zaubeekstraat in Zulte, in het gedeelte tussen de Staatsbaan (N43) en de Waalstraat, zijn de voetpaden en parkeerstroken in slechte staat en werden ook gebreken in de riolering vastgesteld. Ook hier worden wegen- en rioleringswerken gepland.”

“In enkele straten aansluitend bij de dorpskern van Zulte, namelijk de Zaubeekstraat tot aan de Olsenestraat en de Olsenestraat tot aan de Waalstraat, plannen we de aanleg van volwaardige voetpaden met nieuwe groenvoorzieningen”, vult mobiliteitsschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) aan. Nu zal een ontwerper aangesteld worden om de plannen uit te tekenen. Hiervoor zal de gemeente samenwerken met rioolbeheerder Farys.”