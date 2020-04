Welkomstborden benadrukken coronarichtlijnen Anthony Statius

24 april 2020

14u07 4 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte wil met w elkomstborden haar inwoners bedanken en motiveren om de richtlijnen rond het coronavirus vol te houden. De borden werden deze week geplaatst.

Bij het binnenrijden van Zulte herinneren nieuwe borden de inwoners aan de coronarichtlijnen. Hiermee wil het gemeentebestuur haar inwoners bedanken en motiveren om vol te houden. “We begrijpen dat het soms lastig wordt. Het is belangrijk dat we nu volhouden, want ons gedrag bepaalt de curve”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

“De plakkaten refereren aan de essentiële richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals ‘blijf in uw kot’, houd anderhalve meter afstand en was uw handen. De dagelijkse cijfers tonen momenteel een positieve evolutie. Het vooruitzicht op de heropstart van onderwijs en economie moet ons motiveren om vol te houden”, aldus de burgemeester.