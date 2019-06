Weg uit 't Biechtstoeleke, maar niet uit dorp SCHILDER MARTIN WALLAERT VERHUIST NAAR BEKENDE VILLA IN CENTRUM Anthony Statius

04 juni 2019

07u50 0 Zulte Martin Wallaert verlaat zijn woning en atelier 't Biechtstoeleke in de Karperstraat. Geen reden tot paniek, de 75-jarige kunstschilder met de eeuwige pretoogjes en zijn onafscheidelijke pijp verdwijnt niet uit Machelen-dorp. Hij verhuist zijn atelier en bed naar de bekende villa naast de Guldepoort, zo'n een paar honderd meter verderop in de Dorpsstraat.

Er beweegt wat in kunstdorp Machelen. In de voortuin van de villa Ter Ide aan de rotonde, de vroegere woonst van de gelijknamige brouwersfamilie, werd vorig weekend een groot bronzen beeld van kunstenaar Jan Desmarets gezet, maar de affiche naast het beeld onthult al de identiteit van de toekomstige bewoner: kunstschilder Martin Wallaert.

Klein huisje

Het is ondertussen acht jaar geleden dat Martin Wallaert zich kwam settelen in Machelen-aan-de-Leie. Hij is een van de laatste Leieschilders van de Latemse school en hij woont en werkt momenteel in 't Biechtstoeleke in de Karperstraat, veruit het kleinste huisje van Machelen op wandelafstand van het Raveelmuseum.

"Ik heb jaren in de Provence gewoond, maar nadat ik mijn vriendin Bianca hier heb leren kennen, ben ik blijven plakken", vertelt Martin. "Ondertussen woont één van mijn kinderen in het huis in Frankrijk en ik ga er nog regelmatig op bezoek. Het was de bedoeling dat ik een jaartje in België zou blijven. In Frankrijk woonde ik op een domein van veertig hectare met een zwembad maar ik heb hier, in dit charmante, kleine huisje ook mooie tijden beleefd. Zoals tijdens het bezoek van prins Laurent, bij de komst van de minister voor Cultuur Sven Gatz en bij alle andere bezoeken in het weekend van vrienden en kunstliefhebbers van over het hele land."

Meer ruimte

"Waarom ik dan verhuis? Ik heb de villa Ter Ide altijd al prachtig gevonden, maar vooral heb ik hier meer ruimte om grotere schilderijen te maken, meer ruimte om te creëren en om tentoonstellingen te organiseren. Deze verhuis zal ook voor nieuwe inspiratie zorgen want ik schilder nog iedere dag en doe dit nog steeds in de eerste plaats voor mezelf."

Martin verhuist op 1 oktober 2019 naar de Dorpsstraat en op zondag 20 oktober is er een grote openingstentoonstelling. Vanaf dan kan je het atelier iedere zondag tussen 14 tot 18 uur vrij bezoeken. In het voorjaar van 2020 staat iets volledig nieuws op het programma, maar daarover later meer.

Meer informatie via www.martinwallaert.com.