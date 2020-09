Waterleiding gesprongen in Zulte: omwonenden tijdelijk zonder water Dylan Vermeulen

21 september 2020

10u14 10 Zulte In de Rijksweg in Zulte is maandagochtend een waterleiding gesprongen. Volgens Bruno Persendorffer, woordvoerder van Farys, ging het om een grote leiding, waardoor er op korte termijn een deel van de straat volledig blank stond.

De gesprongen leiding liep parallel met de Rijksweg. Aangezien het een leiding was met een diameter van 25 centimeter, wat volgens Persendorffer een relatief grote leiding is, liep de schade snel op.

Omwonenden getroffen

Omwonenden merkten rond 9:00 uur een afname in druk op de waterleiding. Deze afname is te wijten aan de herstelling die Farys aan het doen is. Op dit moment zitten enkele omwonenden nog zonder water. “Vermoedelijk zullen zij tegen de middag terug voorzien zijn van water. Uiteraard wordt voor elk van hen een schadedossier aangemaakt”, aldus Persendorffer.

Het lek ontstond ter hoogte van reisbureau PBM. Aanvankelijk werd er gevreesd voor schade in het kantoor en in de kelder, maar die bleef gelukkig uit. “Na zo’n moeilijk jaar met corona, konden we nog extra pech missen als kiespijn”, aldus Carmen Coenen, woordvoerster van reisbureau PBM. “Gelukkig viel het al bij al mee. De schade zal beperkt blijven tot wat losse klinkers en veel modder. Farys was snel ter plaatse en hebben uitstekend werk geleverd”. Het water op de oprit is intussen weggetrokken.

Rijksweg toegankelijk

De weg zou toegankelijk zijn voor verkeer, aangezien het een leiding betrof die enkele meters van de rijbaan gelegen is. Daar is er voldoende waterafvloeiing, waardoor de Rijksweg grotendeels gespaard bleef van wateroverlast.