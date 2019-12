Warandestraat feestelijk geopend Anthony Statius

09 december 2019

08u26 0 Zulte Na een lange periode van werkzaamheden werd de vernieuwde Warandestraat in Zulte zondagochtend feestelijk geopend. Tientallen inwoners kwamen op uitnodiging van de gemeente een glaasje drinken en de Harmonie van Zulte zorgde voor een streepje muziek.

De Warandestraat lag er een jaar geleden slecht bij en in 2017 besliste de gemeente om een bestek uit te schrijven voor de volledige aanpak van weg en riolering.

“Er werd een verhoogd fietspad aangelegd aan beide zijden van de rijweg en we hopen dat er snel een doorsteek onder het spoor komt, zodat het nieuwe fietspad een efficiënte verbinding vormt naar het lange afstandsfietspad aan de andere kant van het spoor. Hiervoor blijven we aandringen bij Infrabel. Om de snelheid te remmen hebben we gekozen voor een viertal wegversmallingen. Als gemeente hebben we ook oog voor het milieu. Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zorgen we voor een optimale afvoer van het afvalwater richting zuiveringsstation in Olsene.”

“De totale kostprijs van de werken werd vastgelegd op 3 miljoen euro waarvan het gemeentelijk aandeel 500.000 euro bedraagt. Voor de aanleg van de afgescheiden fietspaden kunnen we rekenen op een subsidie van de provincie. De werken kwamen tot stand na een prima samenwerking tussen studiebureau Infraplan, aannemer Persyn, Farys en de gemeente ", besluit de schepen.