Vrouwenkoor Psallentes brengt gezangen uit de tijd van Van Eyck naar Machelen Anthony Statius

22 september 2020

10u31 0 Zulte De Zultse cultuurraad organiseert op vrijdag 9 oktober een concert ter ere van het Festival van Oost-Vlaanderen. Muziekliefhebbers kunnen er genieten van de gregoriaanse en polyfoische gezangen uit de tijd van Van Eyck, gebracht door het vrouwenkoor Psallentes.

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de cultuurraad van Zulte een concert in het kader van het Festival van Oost-Vlaanderen. De werkgroep leverde voor dit lustrumconcert een bijzondere inspanning want het concert staat in het teken van Van Eyck en zijn Lam Gods.

“Op vrijdag 9 oktober verzorgt het vrouwenkoor Psallentes onder leiding van dirigent Hendrik Vanden Abeele het programma ‘Triptycha’ van gregoriaanse en polyfonische gezangen uit de tijd van Van Eyck”, zegt cultuurraadvoorzitter Patric Jacobs. “Een van de panelen van het Lam Gods toont zingende engelen die een uitbeelding vormen van de gezangen uit die periode. Tijdens het concert vormen zij het uitgangspunt voor een presentatie op groot scherm die het Lam Gods zal weergeven in detail zoals het nog nooit te zien is geweest.”

Het concert start om 19.30 uur en vindt plaats in de parochiekerk van Machelen-aan-de-Leie.Kaarten kunnen aan 15 euro besteld worden per e-mail naar wouter.decorte@me.com of patric.jacobs@telenet.be of rechtstreeks via deze link. Tijdens het concert is het dragen van een mondmasker verplicht.