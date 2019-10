Vrijwilligers houden industriezone Zaubeek proper Anthony Statius

03 oktober 2019

16u33 0 Zulte De bedrijvenvereniging Zulte-Kruisem heeft op donderdag 3 oktober voor het eerst een zwerfvuilactie georganiseerd. Op een uur tijd raapten 36 vrijwilligers zwerfvuil in de volledige industriezone Zaubeek.

“We zijn zeer tevreden met de opkomst”, zegt medeorganisator Eline De Mulder. “De aanwezigen werden verdeeld in kleine groepjes en zo werden alle hoofdstraten en zij straatjes van de industriezone opgeruimd. Achteraf kregen de vrijwilligers een broodjes en warme soep. De actie wordt nog geëvalueerd, maar we denken eraan om dit in de toekomst nogmaals te organiseren.”