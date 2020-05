Vrijwilligers bezorgen 14.000 mondmaskers aan Zultenaren Anthony Statius

04 mei 2020

De komende dagen krijgen alle Zultenaren van 12 jaar en ouder een gratis mondmasker in de brievenbus. Tientallen vrijwilligers trekken van deur tot deur en in deelgemeente Machelen-aan-de-Leie nam het Feest & Cultuur-comité de bedeling op zich. "We zijn het gewoon van flyers uit te delen, maar dat is voorlopig niet nodig door de coronacrisis", zegt Ludo Verthé.

Dankzij het gemeentebestuur van Zulte beschikt elk gezin deze week over een of meerdere mondmaskers. Deze werden gemaakt in het voormalige textielbedrijf Bekaert-Bodere (Bebotex) in Olsene en afgewerkt door honderden vrijwilligers. Vandaag (maandag) begonnen andere vrijwilligers met de bedeling bij de mensen thuis. “In totaal worden er zo’n 14.000 mondmaskers bezorgd”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “In Zulte en Olsene namen kinderbegeleiders een groot deel voor hun rekening en in Machelen kunnen we rekenen op het Feest & Cultuur-comité.”

Ludo Verthé en een vijftiental leden van het Machelse feestcomité waren maandagvoormiddag bezig aan het sorteerwerk. De dozen met mondmaskers konden ze ophalen met een camionette van garage De Prins. “In totaal nemen wij 1.683 huizen voor onze rekening, goed voor meer dan 4.000 bewoners. Elke vrijwilliger gaat rond in een aantal straten, die werden onderverdeeld in blokken. Het doel is om tegen woensdagavond alles uit te delen. Waarom we dit doen? We lopen graag buiten en we zijn het gewoon om flyers uit te delen om promotie te maken voor onze activiteiten. Helaas zijn de meeste activiteiten, zoals het optreden van Joost Van Hyfte, Machelen Gulde en Leieleude afgelast. Er bestaat nog een waterkans dat Tobbedansen, dat in het eerst weekend van september valt, wel mag doorgaan. We broeden wel op een alternatieve activiteit tijdens de zomervakantie”, besluit Ludo.