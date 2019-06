Vrienden en familie nemen afscheid van verongelukte Steven D’Haenens: “In een paar seconden werd je van ons weggerukt” Sam Ooghe

15 juni 2019

21u59 0 Zulte Vrienden en familie hebben op zaterdagvoormiddag, in de Sint-Pieterskerk in Olsene, afscheid genomen van Steven D’Haenens (54). De ondernemer en vader van twee werd vorige week vlak bij zijn woning aangereden door een vrachtwagen. “Je werd in een paar seconden van ons weggerukt. Ik zal het nooit begrijpen.”

Dat Steven D’Haenens een geliefd figuur was in Zulte en omstreken, is intussen overduidelijk. Op de plek van het ongeval, in de Oudenaardestraat in Olsene, werd al snel spontaan een geïmproviseerde herdenkingsplaats opgericht. En op zaterdag, tijdens de uitvaartplechtigheid in de Centrumstraat, zat de kerk overvol - terwijl de familie niet eens brieven uitgestuurd had. “Dat is niet nodig, omdat hij toch zo’n gekend en geliefd man was", klonk het bij de familie. Ze kregen zaterdag overschot van gelijk.

Ambitieus ondernemer

De noodlottige dag was 6 juni. Een normale donderdagmiddag, zo leek het. Steven D’Haenens had net zijn wagen geparkeerd in Olsene, vlak bij zijn woonst. Toen hij de weg op stapte om over te steken, had hij de vrachtwagen niet opgemerkt die van zijn linkerkant kwam. Hij werd vol geraakt door de rechterzijde van de vrachtwagen. De hulpdiensten snelden toe, maar hulp kon niet meer baten.

Steven D’Haenens overleed ter plekke, en liet zijn echtgenote, twee kinderen en een kleinkind achter. Maar hij was niet enkel een familieman. Steven was in de loop de jaren als ondernemer uitgegroeid tot een ambitieus en gekend figuur in Zulte. Hij was zaakvoerder van D&S Renovatiewerken, en van de handelszaak Outdoor Dreams in de Oudenaardestraat.

Het afscheid van de ondernemer in de Sint-Pieterskerk in Olsene werd een bijzonder emotionele aangelegenheid. De twee kinderen van Steven, Febe en Lens, namen als eersten het woord voor de volle kerk. “Papa, waarom ben ik mijn liefste papa en beste vriend kwijt?”, opende Lens. “Wat is het overal leeg zonder jou. Ik zal je zo missen. Het is onbegrijpelijk. Ik ben ongelooflijk trots op wie je bent en wat je hebt bereikt in je leven. Ik zie je supergraag, en draag je voor altijd in mijn hart.”

Machteloosheid

“Je stond er altijd wanneer ik je nodig had, papa", klonk het bij dochter Febe, die opende met enkele Spaanse zinnetjes. Haar papa genoot namelijk van warme reisjes naar Spanje, met nu en dan een lekkere copa de vino tinto. “Zo’n warme en mooie persoonlijkheid: je was uitzonderlijk. Een leven zonder jou... het is onwaarschijnlijk. Jou vergeten zal ik nooit, want ik zie jou zo graag.” De echtgenote van Steven, Chantal Bruggeman, kwam in haar laatste woorden aan haar man terug op de fatale dag. “Vlak na het ongeval keek je naar mij. Je ogen smeekten om hulp, die ik je jammer genoeg niet meer kon geven. Dat gevoel van machteloosheid valt mij zo zwaar. In een paar seconden werd je van ons weggerukt. Ik zal het nooit begrijpen. 30 jaar waren we ‘Steven en Chantal’, altijd samen. Nu is het ‘Chantal’ alleen. Je blijft voor altijd in mijn hart. Ik zal je zo hard missen.”