Vredeslicht passeert in Zulte Anthony Statius

17 december 2019

17u27 2 Zulte De gemeente Zulte verwelkomt op woensdag 18 december het Vredeslicht. Om 16 uur verwelkomt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) het Vredeslicht aan Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Dale.

Het Vredeslicht is een initiatief van de Oostenrijkse openbare omroep en wil warmte en vreugde uitdragen naar iedereen. In het kader van De Warmste Week stapt een groep wandelaars in drie dagen met het Vredeslicht van Deinze naar Kortrijk.

Meer info via www.vredeslicht.be.