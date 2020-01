Voorzichtig optimisme voor jeugdtrainer in coma Wouter Spillebeen

29 januari 2020

14u48 4 Zulte De toestand van Zultenaar en jeugdtrainer Bjarne Lippens (18), die afgelopen zaterdag werd aangereden in Waregem, is nog steeds levensbedreigend, maar wel stabiel. Verschillende tests moeten de komende dagen meer duidelijkheid brengen.

Bjarne fietste zaterdagavond op het kruispunt van de Vijfseweg met de Slekkeput, in de buurt van het station in Waregem. Een bestelwagen maaide hem daar van de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse en Bjarne werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Daar wordt hij momenteel nog steeds in een coma gehouden.

Geen achteruitgang

De afgelopen dagen werd een hersenbloeding vastgesteld met een scan. Bjarne liep sowieso hersenschade op, maar hoe groot die is, zal pas duidelijk zijn wanneer hij wakker wordt. Hoe lang dat nog zal duren, is nog maar de vraag. De afgelopen dagen werden al verschillende tests uitgevoerd, onder andere om te meten hoe veel hersenactiviteit Bjarne nu heeft. “Bij de test van de hersenactiviteit is het signaal voorzichtig positief”, volgens Gunter, de vader van Bjarne. “Zijn toestand is dezelfde gebleven. Geen achteruitgang, maar ook geen uitgesproken vooruitgang. Hij is stabiel.”

De komende dagen zullen nog nieuwe scans en tests uitgevoerd worden. Als de resultaten dezelfde blijven, zullen de dokters de verdoving langzaam verminderen in de hoop dat Bjarne ontwaakt uit de coma.

