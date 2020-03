Voorstellingen ‘t Olsenaarke afgelast Anthony Statius

14 maart 2020

12u29 0 Zulte Ook de cultuursector deelt in de klappen door de maatregelen tegen het coronavirus. De Zultse theatervereniging ‘t Olsenaarke schrapt alle voorstellingen van ‘Gevangene ontsnapt’ en laat weten dat de tickets worden tergbetaald.

“In navolging van de richtlijnen van de hogere overheid in verband met de bestrijding van het coronavirus, werd beslist om alle voorstellingen, die in maart gepland waren, af te gelasten”, zegt Luc Almeye van ‘t Olsenaarke. “Het doek is dus ook bij ons gevallen en het verhaal is ten einde voor dit jaar. We keken na hoe we eventueel konden verschuiven naar latere data, maar dit is ons jammer genoeg niet gelukt. We hebben besloten om de tickets terug te betalen. We rekenen op het begrip van onze bezoekers om ons hier wat tijd voor te geven want dit zal niet zo eenvoudig zijn.”

“We verliezen echter onze moed niet en we gaan er in 2021 met dubbel zoveel energie tegenaan. Volgend jaar bestaat ’t Olsenaarke 40 jaar en dat willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. Hou dus onze Facebookpagina en website in de gaten.”