Voorleesmoment in verschillende talen Anthony Statius

14 november 2019

15u08 0 Zulte In het kader van de Voorleesweek organiseert de bibliotheek van Zulte zondag een voorleesmoment met een verhaal, dat in vijf verschillende talen wordt verteld.

Zondag wordt het verhaal De gele ballon voorgelezen in vijf verschillende talen. Ines vertelt het in het Nederlands, Wouter Berlaen in het Zults dialect, Lucie in het Frans, Naoual in het Arabisch en Karim in het Italiaans. De bib nodigt iedereen uit om te genieten van de schoonheid van elke taal, ook al begrijp je het verhaal niet helemaal. Afbeeldingen in een groot prentenboek moeten hierbij helpen.

Jong en oud kan tussen 10 en 12 uur komen luisteren. De toegang is gratis.