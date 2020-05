Voordestraat krijgt uitwijkstroken Anthony Statius

06 mei 2020

09u36 0 Zulte In de Voordestraat in Olsene (Zulte worden uitwijkstroken aangelegd. Zo kan er op een veilige manier gekruist worden.

Het gemeentebestuur van Zulte staat niet alleen stil bij de coronacrisis, maar blijft ook verder inzetten op de toekomst. De gemeenteraad gaf goedkeuring voor enkele belangrijke stappen vooruit in lopende projecten.

Zo wordt er 78.934,35 euro geïnvesteerd in de aanleg van uitwijkstroken in de Voordestraat. De uitwijkstroken worden aangelegd in beton en moeten tegenliggers toelaten om elkaar op een georganiseerde manier te kruisen. Nu worden de zijbermen vaak kapot gereden door kruisend verkeer. Het is een project dat de gemeente na evaluatie ook wil toepassen in andere straten met een gelijkaardige problematiek.