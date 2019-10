Voorbeeldige bestuurders krijgen dankjewel met Control Cruiser-borden Anthony Statius

02 oktober 2019

12u22 0 Zulte De gemeente Zulte neemt deel aan de campagne Beloofd! van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Voorbeeldige bestuurders krijgen een dankjewel via Control Cruiser-borden, die overal in het straatbeeld mogen opgehangen worden. De campagne loopt vanaf zaterdag 5 oktober.

Control Cruisers zijn automobilisten die zich aan de toegelaten snelheid houden. Om positief rijgedrag aan te moedigen lanceert de VSV een grootschalige campagne in Vlaanderen. Door Control Cruiser-borden op te hangen, kan iedereen deze brave bestuurders bedanken.

In Zulte kunnen de borden opgehaald worden aan de balie van de dienst Patrimonium & Wonen. Deze dienst is elke voormiddag geopend van 8.30 tot 12 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19 uur. Wie er niet in slaagt om het bord in het gemeentehuis af te halen, kan dit ook bestellen via www.beloofd.be/controlcruiser. Bij elk bord zit een handleiding om het bord efficiënt op te hangen en te verwijderen.