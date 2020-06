Vlaamse regering voorziet 165.422 euro voor Zultse verenigingen Anthony Statius

02 juni 2020

16u05 0 Zulte De Vlaamse regering voorziet 165.422 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Zulte. In totaal trekt Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale verenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten hebben misgelopen.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. Om de verenigingen tegemoet te komen voorziet de Vlaamse regering 87 miljoen euro.

“Van dit bedrag gaat 165.422,79 euro naar Zultse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen”, zegt schepen Linda Detailleur (N-VA). “Deze extra middelen zijn voor velen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Zulte mee vorm te geven.”