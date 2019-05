Vlaams Belang zit Open Vld op de hielen in Zulte Anthony Statius

27 mei 2019

12u35 0 Zulte In Zulte is Open Vld de grootste partij, zowel voor het Vlaams, het federaal als het Europees parlement. Voor de Kamer kruipt Vlaams Belang tot in de nek van de liberalen met maar amper 0,1% verschil. In het Vlaams parlement is N-VA de tweede grootste partij, maar ook daar nadert Vlaams Belang met 0,1% verschil.

Voor de Kamer haalde Alexander De Croo het meeste voorkeurstemmen (1.000) en op de tweede plaats volgt gemeenteraadslid uit Zulte Sally Cosijns (CD&V) met een mooie score van 885 stemmen. De stemmenkampioen van Zulte is schepen Frederic Hesters, die voor het Vlaams parlement 1.162 stemmen haalde, gevolgd door Joke Schauvliege, die er 600 kreeg.

Open Zulte-voorzitter Steven Verdonckt en burgemeester Simon Lagrange zijn tevreden: “In Zulte is Open Vld de grootste partij voor zowel het Vlaams, federaal als Europees parlement. Onze schepen Frederic Hesters behaalt in Zulte veruit het hoogste aantal voorkeurstemmen van alle kandidaten. De nationale uitslag is een duidelijk signaal dat moet opgepikt worden. We zetten ons verder 100% in voor Zulte, voor een goed bestuur, in een goede samenwerking, met een positieve aanpak, dicht bij de mensen, een luisterend oor en respect voor iedereen.”