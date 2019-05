Vijftiger met enkelband die niet opdaagt als bijzitter vraagt lagere boete in beroep Jeffrey Dujardin

30 mei 2019

Een 52-jarige Zultenaar kwam in beroep een lagere boete vragen nadat hij besloot om niet op te dagen als bijzitter bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De man verklaarde dat het over een misverstand ging: hij droeg een enkelband en dacht dat hij niet mocht bijzitten. In eerste aanleg kreeg de man een boete van 75 euro, in beroep vroeg zijn advocaat de minimumboete van 50 euro. Een uitstel van straf zit er niet meer in voor de man, hij zit momenteel weer in de gevangenis. Het openbaar ministerie deed afstand van beroep. “Het sop is de kool niet waard”, klonk het. Uitspraak op 26 juni.