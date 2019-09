Vijftiende septemberkermis in Olsene Anthony Statius

19 september 2019

13u22 1 Zulte Feest & Cultuur Olsene organiseert dit weekend voor de vijftiende keer een septemberkermis op het Willem van Olseneplein.

De festiviteiten gaan op vrijdagavond 20 september van start en om van 20.30 uur is er een optreden van de rock-’n-rollcovergroep Corre and The Bang, gevolgd door een afterparty met dj Pascal. Op zaterdag 21 september is er de jaarlijkse Bier & Bubbels sneukeltoer met streekbieren, schuimwijn en aangepaste hapjes. Starten kan tussen 17.30 en 19 uur en na de wandeling is er muziek van de fanfare Jong en Oud en om 21.30 uur is er vuurwerk.

Op zondagnamiddag gaan de festiviteiten verder en dinsdagavond sluit men om 18.30 uur af met de traditionele zwaantjesworp.