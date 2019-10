Vijf extra AED-toestellen aan sport- en jeugdlokalen Anthony Statius

29 oktober 2019

10u35 0 Zulte In Zulte werden vijf extra AED-toestellen geplaatst aan verschillende sport- en jeugdaccommodaties. Dit gebeurde op voorstel van gemeenteraadslid Pieter Verhalle.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. In Zulte werden op vraag van gemeenteraadslid Pieter Verhalle (Open Zulte) eind vorig jaar enkele nieuwe locaties aan voor deze AED-toestellen gekozen. Op initiatief van sportschepen Olivier Peirs (GVZ) werden deze onlangs geplaatst.

De vijf locaties die Pieter Verhalle aankaartte zijn de turnzaal Jozef Heyerick, voetbalcomplex Tuinwijk, Olsene Sportief, de Waalmeers en Domein De Raveschoot. De gemeente zal nu onderzoeken hoe de gebruikers van deze accommodaties verder gemotiveerd kunnen worden om cursussen over het correct gebruik van deze AED-toestellen te volgen. In november organiseert men alvast gratis cursussen reanimeren en defibrilleren in samenwerking met Rode Kruis afdeling Zulte.