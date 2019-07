Verteltheater in bibliotheektuin Anthony Statius

06 juli 2019

17u20 0

Alle kinderen kunnen zondagochtend terecht in het verteltheater van de bibliotheek van Zulte.

Zoals iedere eerste zondag van de maand kunnen kinderen van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar komen luisteren naar boeiende vertellers in de tuin van de Zultse bibliotheek. Ook oudere kinderen zijn welkom om mee te luisteren. Het verteltheater vindt plaats van 11 tot 11.30 uur in de vertelcontainer achteraan de bib aan het Gaston Martensplein.

De toegang is gratis en inschrijven kan via 09/243.14.87 of bibliotheek@zulte.be.