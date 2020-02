Verteltheater in bibliotheektuin Anthony Statius

27 februari 2020

14u19 0 Zulte Kinderen van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar zijn zondag welkom voor een verteltheater in de tuin van de bibliotheek van Zulte.

Elke eerste zondag van de maand wordt er verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek. Er worden verhalen verteld die bedoeld zijn voor kinderen van de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar, maar ook oudere kinderen zijn welkom.

Het verteltheater start om 11 uur en men vraagt om stipt aanwezig te zijn. De toegang is gratis en reserveren kan via bibliotheek@zulte.be of 09/243.14.87.