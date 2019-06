Vernieuwde Houtstraat en zijstraten feestelijk geopend Anthony Statius

30 juni 2019

12u01 0 Zulte De gemeente Zulte heeft zondagochtend de vernieuwde Houtstraat feestelijk geopend. Met de fanfare op kop liep een honderdtal bewoners over het nieuwe asfalt. De werken hebben zo’n twee jaar geduurd.

In november 2017 startte aannemer Devagro met de riolerings- en wegeniswerken in de Houtstraat. Er werden ook werken uitgevoerd in Boswegel, Processiestraat, Molenstraat en Oudenaardestraat. Het einde van de werken werd zondag gevierd met een stoet en een receptie in de Houtstraat. Een honderdtal inwoners vertrok van aan het kruispunt met de Groeneweg en wandelde onder begeleiding van de fanfare tot aan restaurant Oud Eikenhof.

“Het afvalwater van de industriezone en van de woningen in de Processiestraat, Houtstraat en Boswegel kunnen nu afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in de Hamstraat in Olsene”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “Naast een gescheiden rioleringsstelsel werd ook het fietspad vernieuwd in een deel van de Houtstraat. Er werden ook verkeersremmers voorzien. De totale kostprijs werd vastgelegd op 2.576.000 euro, waarvan 888.000 euro werd gesubsidieerd. De werken kwamen tot stand na een samenwerking tussen studiebureau Antea, Aquafin, Farys, de gemeente en aannemer Devagro.”