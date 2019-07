Verfijnde keuken in bekendste villa van Zulte: restaurant-brasserie Wybo opent dinsdag de deuren Anthony Statius

05 juli 2019

18u14 0 Zulte Peter De Graeve en Isabelle De Pourcq van Cuisino Royale openen dinsdag restaurant-brasserie Wybo in de gelijknamige villa langs de gewestweg. Chef-kok van dienst is Zultenaar Kevin Buelens.

Zoals u al in deze krant kon lezen namen Peter De Graeve en Isabelle De Pourcq de gerenoveerde villa Wybo langs de Staatsbaan (N43) in Zulte over. Peter en Isabelle zijn ondertussen bekend als uitbaters van de foodtruck Cuisino Royale en als mede-organisatoren van het maisdoolhof in Machelen. De voorbije maanden nam het koppel het gelijkvloers van villa Wybo onder handen en op dinsdag 9 juli openen ze hun restaurant-brasserie. Met Kevin Buelens hebben ze ondertussen ook een chef-kok gevonden.

Geen saaie borden

“Ik ga voor klassieke en verfijnde gerechten, maar in een eigen ‘Wybo style’”, zegt Kevin. “Geen saaie borden, alles wordt op een hippe en trendy manier gedresseerd. Alle bereidingen zijn vers en ik werk zoveel mogelijk met lokale producten. ‘s Middags kan je komen lunchen en we werken met wekelijkse thema’s op vrijdag- en zaterdagavond. Voor de maand juli staat er als voorgerecht gepofte aardappelen met garnalen en zure room op het menu, gevolgd door een côte à l’os en met crème brûlée als dessert.”

“We zijn blij dat we met Kevin een topchef in huis hebben gehaald", zegt Peter. “De gasten zullen verwelkomd worden door een jong en dynamisch team. Ook mijn vrouw en dochters zullen een handje helpen in de nieuwe zaak.”

Wybo is open van dinsdag tot en met donderdag van 11.45 tot 17 uur, op vrijdag van 11.45 tot 20.30 uur, op zaterdag van 14.30 tot 20.30 uur en op zondag van 11.45 tot 18 uur. Vanaf 15 uur is er ook tearoom. Op maandag is het gesloten. Reserveren kan via cuisinoroyale@gmail.com of 0493/86.57.51.