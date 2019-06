Velt-Leieland geeft workshop over biobloembollen Anthony Statius

13 juni 2019

09u58 0

Velt-Leieland geeft op vrijdag 14 juni een workshop over biobloembollen in De Guldepoort in Machelen.

Je leert er waarom biobloembollen goed zijn voor het dierenleven in je tuin en op de teeltvelden en je leert er ook war om de keuze voor bio zo belangrijk is en hoe je jouw biobollen kan bestellen via de groepsaankoop van Velt-Leieland.

De workshop start om 20 uur en duurt tot 21.30 uur. Deelnemen kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden en inschrijven kan door te mailen naar info.leieland@velt.be.