VBS Zulte krijgt subsidie voor vernieuwingswerken Anthony Statius

25 augustus 2020

16u06 0 Zulte De Vrije Basisschool van Zulte krijgt een Vlaamse subsidie van 92.063 euro. Dit geld zal gebruikt worden voor enkele vernieuwingswerken.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten en deze investeringsgolf komt ook Zulte ten goede.

“Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) wordt er 92.063 euro geïnvesteerd in de VBS in Zulte”, zegt schepen Linda Detailleur (N-VA). “Concreet gaat het om het vervangen van ramen, deuren, een houten dakrand, een nieuw belsysteem en de installatie van een boorput en een pomp.”