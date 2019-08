Van grond- tot dakwerken: elektricien Cederik (33) bouwt zelf kant-en-klare huizen: “Ik kon slordigheden op bouwwerven niet meer zien” Anthony Statius

20 augustus 2019

15u07 0 Zulte Elektricien Cederik Declercq kan de slordigheden bij sommige bouwprojecten niet meer aanzien en daarom begint hij zelf met het zetten van kant-en-klare huizen. “Ik voer bijna alle werken zelf uit en voor de afwerking werk ik uitsluitend met Belgische aannemers. Mijn eerste huis zal af zijn in april 2020”, zegt Cederik.

Cederik Declercq werkt al 14 jaar als elektricien, waarvan 13 jaar op zelfstandige basis onder de bvba Elektro DC. De 33-jarige Zultenaar wist ondertussen een goede reputatie op te bouwen in deze streek en zo werkte hij onder andere samen met Brasserie Bruno, Bastide 71, Frituur Bea, Frames and Faces en tearoom Nikky’s. Binnenkort gooit Cederik het over een andere boeg en begint hij met het bouwen van kant-en-klare huizen.

“De laatste jaren merk ik dat er meer en meer wordt geklungeld bij bouwprojecten”, zegt Cederik. “Van slordig plakwerk tot werven die vuil worden achtergelaten, de kwaliteit van de afwerking gaat er merkbaar op achteruit. en dit is vaak te wijten aan aannemers die goedkope werkkrachten inschakelen om projecten uit te voeren. Het gaat vaak om buitenlandse werknemers, die amper Nederlands spreken, en zo ontstaan er ook problemen met de communicatie. Door het zien van deze toestanden heb ik besloten om naast mijn werk als elektricien zelf ook huizen te bouwen.”

Prijskaartje: 320.000 euro

Cederik bouwde vorig jaar zijn eigen huis in de Kasteelstraat in Olsene en hij rustte het volledig uit met de nieuwste domotica. “In elf maanden tijd heb ik mijn huis gezet en nu wil ik dat graag ook voor andere mensen doen”, zegt Cederik. “Het verschil met een gewoon bouwbedrijf is dat ik niet werk op basis van de plannen van de klant. Het is de bedoeling dat ik zelf gronden aankoop om er kant-en-klare huizen op te zetten en die dan daarna door te verkopen. Zo heb ik twee loten in het Bonewaterhof in Machelen gekocht en binnenkort begin ik met de bouwwerken. Het gaat telkens om 350 vierkante meter grond, waarvan 160 vierkante meter bebouwd. Het zullen strakke, moderne halfopen woningen zijn. De prijs zal rond de 320.000 euro liggen. Ik voer zo goed als alle werken zelf uit, van de grondwerken tot de dakwerken, en voor de afwerkingen doe ik uitsluitend beroep op Belgische aannemers, waarvan ik weet dat ze goed werk leveren. Het doel is dat de eerste woning af is in april 2020. Eens de twee woningen in Machelen verkocht zijn, ben ik van plan om meer gronden aan te kopen, het liefst hier in de streek rond Zulte.”

Meer info via 0475/40.19.70, www.elektrodc.be of cederik@elektrodc.be.