Twee personen overleden aan CO-vergiftiging door verwarmingstoestel in Zulte Wim Naert en Wouter Spillebeen

18 november 2019

08u07 148 Zulte In een woning langs de Staatsbaan in Zulte zijn een man en een vrouw in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen door een CO-vergiftiging. Vijf anderen, waaronder drie kinderen, zijn naar het ziekenhuis overgebracht en verkeren niet in levensgevaar.

Volgens de eerste vaststellingen zijn de slachtoffers een koppel met de Bulgaarse nationaliteit die op bezoek waren bij vrienden. Een van de bewoners stond deze morgen op om naar zijn werk te vertrekken en zag dat de twee gasten niet wakker werden. De hulpdiensten werden verwittigd en de vijf bewoners, waaronder drie kinderen, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn intussen aan de beterhand.

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bewoners zich zouden verwarmd hebben met gasvuurtjes. In de woning is een verhoogde CO-waarde vastgesteld”, duidt het parket Oost-Vlaanderen, dat een onderzoek opende naar de overlijdens. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Er is ook een wetsgeneesheer aangesteld. De woning is intussen verzegeld in afwachting van het verdere onderzoek.