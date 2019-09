Twee nieuwe zoutstrooiers voor ijsvrije wegen en fietspaden Anthony Statius

16 september 2019

09u15 0 Zulte Het is nog niet voor in de nabije toekomst, maar de gemeente Zulte zet zich schrap voor de komende winterperiode. Er werden twee zoutstrooiers aangekocht voor betere sneeuw- en ijzelbestrijding op wegen en fietspaden.

“Onze gemeentelijke strooidiensten leveren al jarenlang uitstekend werk om onze wegen bij winterweer zo goed mogelijk berijdbaar te houden”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “We willen deze dienstverlening nog verder versterken door twee nieuwe zoutstrooiers aan te kopen. We kopen één grotere zoutstrooier ter vervanging van de huidige strooier. Daarnaast kopen we ook één kleinere nieuwe tractor met pekelstrooier om extra te kunnen inzetten op onze fietspaden. Nu worden de fietspaden vaak in de loop van een sneeuwdag geruimd met een kleine tractor. Het nieuwe toestel met pekel zal toelaten om de fietspaden sneller berijdbaar te krijgen. De aankoopprijs wordt geraamd op ongeveer 78.000 euro en werd unaniem goedgekeurd.”