Truckshow en spaghettislag voor gezin met 7 kinderen dat huis verloor in brand: “Vele steunbetuigingen doen deugd” Wouter Spillebeen

14 juni 2019

17u52 0 Zulte Nadat het gezin van Daniella van Vooren en David Dekyvere uit Zulte vorige week alles kwijtraakte in een brand, schoten verschillende weldoeners hen te hulp, onder meer met huisraad. Davy Van Deuren en Dunja De Scheemaecker organiseren nu ook een benefiet in het weekend van 6 juli. “We waren zo aangegrepen dat we iets moesten ondernemen.”

In de nacht van 5 op 6 juni ontstond een kortsluiting in de microgolfoven in de keuken. Daardoor brak een brand uit die in sneltempo het hele huis in lichterlaaie zette. Gelukkig sliep David die nacht op de benedenverdieping in de zetel en werd hij wakker door het geblaf van de hond. Iedereen raakte buiten, minuten voordat de zware brand het huis in de as legde. “Als hij niet op tijd wakker was geworden, hadden we het niet gehaald”, zuchtte Daniella de ochtend na de brand.

Het nieuw samengesteld gezin met in totaal zeven kinderen verloor alles in de brand. Om hen een hart onder de riem te steken, kwamen tal van buurtbewoners, vrienden en zelfs nobele onbekenden met kleren of meubels over de brug. Dunja, de nicht van Daniella, speelde met het idee om een benefiet te organiseren.

Davy is een collega van een familielid van de slachtoffers. “Zodra ze op het werk kwam, zag ik dat er iets mis was. Ik was enorm aangegrepen door het verhaal”, vertelt hij. Omdat hij ervaring heeft met de organisatie van benefietacties ten voordele van Child Focus, wilde Davy ook zijn steentje bijdragen om een actie op poten te zetten. De zaterdag na de brand ontmoette hij de getroffen familie op een bijeenkomst en besloot hij samen met Dunja een heel weekend lang geld in te zamelen voor het gezin.

Barbecue

Omdat zowel David als de man van Dunja truckers zijn, organiseert Dunja een truckshow op zaterdag 6 juli. Daarvoor mogen ze het terrein van Transport E&M Cerpentier in Moerbeke-Waas gebruiken. “Er is plaats voor 150 vrachtwagens, dus hopelijk krijgen we dat vol”, vertelt Dunja. “De vrachtwagens worden opengezet, iedereen kan er eens in kijken. Sommige zijn helemaal geschilderd en zijn echt mooi en bijzonder.” De truckers betalen een klein bedrag om deel te nemen aan verschillende verkiezingen voor de mooiste vrachtwagen en het mooiste interieur. De grootste groep en de trucker die van het verst moet komen, krijgen ook een beker.

De truckshow gaat gepaard met een barbecue en eet- en drinkgelegenheden in de loods bij het transportbedrijf. “Voor gezinnen met kinderen is het echt leuk om eens langs te komen”, volgens Dunja. Op de website benefietzulte.jouwweb.be kunnen truckers zich nog tot 1 juli inschrijven.

Reacties en steunbetuigingen

Op zondag 7 juli zet Davy zijn schouders onder een spaghetti- en pannenkoekenfestijn in Het Fiertelhof in Zulte. “Daarvoor moet ik het gemeentebestuur bedanken, want al na een halve dag was het al in orde dat we de zaak konden gebruiken. Het ging echt heel snel”, zegt Davy. Vanaf zondagmiddag kan er in drie shiften gegeten worden in de zaal. Tijdens eerste en de derde shift wordt spaghetti geserveerd, tijdens de tweede pannenkoeken. Inschrijven kan ook op de website benefietzulte.jouwweb.be.

Intussen maakt het getroffen gezin moeilijke tijden mee. “Ze hebben het moeilijk, het is vermoeiend en zwaar”, weet Dunja. “Ze zijn constant volop bezig met alles te regelen met de verzekering, rond verloren paspoorten en rijbewijzen… Maar de vele reacties en steunbetuigingen helpen zeker en vast.”