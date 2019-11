Toezichters voor Zultse sporthal gezocht Anthony Statius

05 november 2019

17u37 3 Zulte De gemeente Zulte is op zoek naar vrijwilligers die toezicht willen houden in de sporthal in de Waalstraat.

Bij de taken van deze vrijwilligers hoort het openen en sluiten van de sporthal en het wegwijs maken van sporters en toeschouwers. Verder doet men algemeen toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement en algemeen poetswerk zoals het ledigen van vuilnisbakken, het dweilen van douches of het opruimen van rondslingerend afval in en rond de sporthal.

De vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden van maandag tot vrijdag van 15.30 tot 19 uur of van 19.30 tot 23 uur, op zaterdag van 8.30 tot 12 uur, van 12 tot 15.30 uur, van 15.30 tot 19 uur of van 19 tot 22.30 uur en op zondag van 8 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 13 uur. De vrijwillige toezichters kunnen één tijdsblok per dag presteren en zullen betaald worden door middel van een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro per dag. Dit kan voor maximum veertig dagen per kalenderjaar per persoon.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij de personeelsdienst van het gemeentebestuur van Zulte. Meer info via 09/243.14.67 of personeel@zulte.be.