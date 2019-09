Toezichter gezocht voor muziekschool Zulte Anthony Statius

04 september 2019

11u56 0 Zulte KADE Podiumkunsten is op zoek naar een nieuwe toezichter voor het filiaal in Zulte. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 20 september.

KADE Podiumkunsten heeft naast de muziekschool in Deinze ook een filiaal in de Centrumstraat 5 in Olsene (Zulte). Voor deze vestiging is men op zoek naar een nieuwe toezichter. Als toezichter ben je het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en leerkrachten én dat in een boeiende en inspirerende omgeving. Het gaat om een halftijds contract voor bepaalde duur. Solliciteren kan tot vrijdag 20 september 2019.

De functiebeschrijving en het inschrijvingsformulier vind je via www.deinze.be/vacature.