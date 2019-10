Toeristische hotspots gezocht in Zulte Anthony Statius

11u45 0 Zulte De gemeente Zulte is op zoek naar horeca-uitbaters, aanbieders van een toeristische attractie/accommodatie of organisatoren van evenementen in Zulte. Zij maken kans om een van de 101 hotspots te worden in de nieuwe campagne van Toerisme Leiestreek. Inschrijven kan nog tot 5 november.

Toerisme Leiestreek gaat voor de campagne 2020 op zoek naar 101 creatieve hotspots gespreid over de hele Leiestreek. De gemeente Zulte doet een extra oproep zodat er zeker ook Zultse toeristische trekpleisters in de campagne worden opgenomen.

Als je geselecteerd wordt, dan komt jouw zaak of evenement op een specifieke pagina op hun website, op Facebook en in de pocket die tijdens de campagne zal verspreid worden. Meer informatie en inschrijven als kandidaat-hotspot kan nog tot 5 november 2019 op www.toerisme-leiestreek.be/hotspots. Kandidaten mogen ook een seintje geven via toerisme@zulte.be.