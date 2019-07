Toerisme Oost Vlaanderen haalt Raveel-brochure uit de rekken na Sabam-boete: geen toestemming van weduwe Anthony Statius

12 juli 2019

13u40 2 Zulte Het is hommeles tussen Toerisme Oost-Vlaanderen en Marleen De Muer, de weduwe van de Machelse kunstenaar Roger Raveel. Voor de nieuwe wandelkaart van de Roger Raveelroute werden drie afbeeldingen van kunstwerken afgebeeld, maar de provincie heeft hierop geen auteursrechten betaald. Gevolg: een dure rekening van Sabam. Toerisme Oost-Vlaanderen spreekt van een mondelinge overeenkomst met De Muer, maar zij ontkent dit.

De wandelkaarten met de Roger Raveelroute zullen voorlopig niet meer te vinden zijn bij de toeristische diensten in de streek. Toerisme Oost-Vlaanderen haalt de kaarten uit de rekken, nadat er een factuur van 672 euro binnenkwam van auteursrechtenmaatschappij Sabam. Op de wandelkaart staan enkele kunstwerken van de Machelse kunstschilder Roger Raveel afgebeeld, maar hiervoor werd geen aanvraag ingediend bij Sabam.

Bij Toerisme Oost-Vlaanderen beweren ze dat er een mondeling akkoord was met Marleen De Muer, de weduwe van de in 2013 overleden kunstenaar. De Muer spreekt dit tegen: “Ik werd zelfs niet gecontacteerd, laat staan dat ik mijn mondelinge toestemming heb gegeven. Ik heb er op zich geen problemen mee dat er kunstwerken van Roger worden afgebeeld in een toeristische brochure, maar ik wil op zijn minst betrokken worden bij het project. Ik heb de wandelkaart bekeken en er staan toch enkele inhoudelijke fouten in. Zo is een van de kunstwerken die afgebeeld worden, niet in het Roger Raveelmuseum te zien. Als er iets wordt uitgegeven dat de naam van Roger Raveel draagt, dan moet het top zijn.”

Draagtas met kunstwerk

“Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt”, gaat Marleen verder. “Zo werd door de gemeente Zulte een draagtas met daarop een kunstwerk verspreid, ook zonder mijn medeweten. Er zijn blijkbaar mensen die achter mijn rug toestemming geven om de werken van mijn man te gebruiken voor allerlei doeleinden. Gelukkig kan ik alles goed relativeren, maar ik ben het beu dat men mij in een slecht daglicht wil stellen. Ik betreur het dat een instelling zoals Toerisme Oost-Vlaanderen, waar ik het normaal gezien goed mee doe, op deze manier in de kijker komt. Nogmaals, ik heb hen geen mondelinge toestemming gegeven. Toen ik de kaart zag, heb ik dat gesignaleerd aan Sabam, die het beeldrecht beheert.”

“Ik wil hier geen welles-nietesspelletje van maken”, reageert Leentje Grillaert (CD&V), Oost-Vlaams gedeputeerde van Toerisme. “We hadden ons huiswerk beter moeten maken en de overeenkomst beter op papier laten zetten. Voor de zekerheid hebben we de wandelkaart uit roulatie gehaald, totdat we alles schriftelijk hebben geregeld. Waarschijnlijk zal de factuur dan ook betaald worden.”

Schriftelijke toestemming

Bij Sabam spreekt men over een spijtig voorval. Woordvoerder Olivier Maeterlinck: “De weduwe van Roger Raveel heeft ons de opdracht gegeven om de rechten van zijn werken te beheren. Voor het gebruik van de afbeeldingen zou Toerisme Oost-Vlaanderen normaal gezien 336 euro moeten betalen, maar aangezien zij de afbeeldingen hebben gebruikt zonder aanvraag en dus zonder te betalen, komt hier nog eens een schadevergoeding bij. Dat er mogelijk een mondelinge overeenkomst was tussen de weduwe en Toerisme Oost-Vlaanderen, daar hebben we geen kennis van. Zo’n toestemming wordt ook best schriftelijk bevestigd. Aangezien de rechten van Roger Raveel door Sabam worden beheerd, kan die toestemming beter bij ons aangevraagd worden.”