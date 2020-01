Toch gratis afvalzakken voor medisch afval Anthony Statius

20 januari 2020

08u48 0 Zulte De gemeente Zulte geeft dan toch gratis restafvalzakken voor mensen met veel medisch afval. Dit initiatief komt er op vraag van gemeenteraadslid Sally Cosijns (CD&V).

Op de gemeenteraad in februari 2019 kwam van gemeenteraadslid Sally Cosijns de vraag om gratis restafvalzakken te geven aan personen met veel medisch afval. Het voorstel werd toen afgekeurd door de meerderheid. Nu zet men toch het licht op groen.

“Op de gemeenteraad in december werd het meerjarenplan besproken en daarin werd het gemeentelijk retributiereglement vastgesteld”, zegt Sally Cosijns. “Dit reglement bevat alle wijzigingen in retributies vanaf 1 januari 2020. Gezien de prijsstijging van 1 naar 1,5 euro per restafvalzak van zestig liter komt er nu toch een tegemoetkoming voor mensen die veel medisch afval hebben. Zij krijgen een keer per jaar twee gratis rollen restafvalzakken van 60 liter bij de dienst Zorg in het Sociaal Huis mits het voorleggen van een medisch attest. Het gaat om personen met chronische incontinentie, stomapatiënten en personen die thuis een nierdialyse ondergaan. Als oppositieraadslid ben ik tevreden dat aan deze vraag toch wordt voldaan. Met deze tegemoetkoming kunnen we de afvalkosten bij deze personen doen dalen en helpen we hen hun zelfredzaamheid en hun recht op gelijke kansen te verhogen.”