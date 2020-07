Tobbedansen uitgesteld naar volgend jaar Anthony Statius

23 juli 2020

17u17 0 Zulte Machelen moet het dit jaar doen zonder Tobbedansen. Het feestcomité laat weten dat het evenement, dat gepland stond op vrijdag 4 en zaterdag 5 september, niet doorgaat door het coronavirus.

De 27ste editie van Tobbedansen, het jaarlijkse spektakel aan Machelenput waarbij verschillende teams met zelfgemaakte ‘tobbes’ van een schans slieren, wordt uitgesteld naar volgend jaar. Het Tobbedansencomité had eerder aangekondigd dat er op zaterdag 5 september een lightversie zou komen, maar die plannen gaan ook niet door.

“Nadat we de coronaregels omtrent evenementen goed doorgenomen hebben en rekening houdend met de recente stijgende trend van de besmettingen, hebben wij besloten om Tobbedansen niet te laten doorgaan”, zegt Arno Moerman. “Het is niet mogelijk om ons evenement op een veilige manier te organiseren en om tegelijk de klassieke, alom geliefde Tobbesfeer aan te bieden. We zullen de dag van het evenement wel een digitaal alternatief voorzien, dus hou zeker onze Facebookpagina in de gaten. We kijken ondertussen uit naar de volgende editie van Tobbedansen, die gepland staat op 3 en 4 september 2021.”