Tienertechniekacademie voor vijfde- en zesdejaars Anthony Statius

06 september 2019

09u58 0 Zulte De vijfde- en zesdejaars van de Zultse basisscholen kunnen vanaf woensdag 18 september opnieuw terecht in de workshops van de Techniekacademie. Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 september.

De Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool VIVES en wordt financieel en logistiek ondersteund door het gemeentebestuur van Zulte. Dit initiatief heeft als doel kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar op een onderzoekende manier kennis te laten maken met de wereld van techniek en technologie. Via twaalf concrete workshops, die plaatsvinden op elke woensdagnamiddag tussen 18 september en 11 december, worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica en robotica. De workshops worden telkens begeleid door twee ervaren techniekmonitoren. Er wordt ook een actief bedrijfsbezoek voorzien en er wordt afgesloten met een diploma-uitreiking.

De workshops vinden plaats in de vergaderzaal van het Huis van het Kind langs de Staatsbaan 150 in Zulte. De deelnameprijs bedraagt 50 euro en er is plaats voor 40 deelnemers. Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 september via www.techniekacademie-zulte.be.