Tiende straatontbijt in Petegemstraat Anthony Statius

11 juli 2019

09u03 0 Zulte De vzw Buurtcomité Petegemstraat organiseert op zondag 14 juli voor de tiende keer een straatontbijt.

“Tien jaar terug werden enkele mensen uit de straat samen geroepen door wijlen Eric Vermeersch”, zegt voorzitter Kristof Meere. “In het tweede weekend van Machelen Gulde werd toen het eerste buurtontbijt georganiseerd. Tenten werden opgebouwd, er werd koffie gezet en de ontbijtkoeken werden op lange tafels geplaatst zodat de mensen van de straat op een zonovergoten zondag van een lekker ontbijt met de buren konden genieten. In de loop van de jaren is er heel wat veranderd. Sedert enkele jaren kunnen wij terecht bij Garage Dhont, de vereniging is een vzw geworden en we organiseren nu ook een nieuwjaarsdrink. Iedereen blijft terugkomen op dit evenement en we zullen blijven doorgaan.”

Het ontbijt start om 8 uur bij Garage Dhont.