Tentoonstelling in tijden van corona: Panelen in voortuin Raveelmuseum tonen geschiedenis van ‘De Leie ten zuiden Deinze’ Anthony Statius

10 september 2020

10u39 0 Zulte Ook tentoonstellingen worden in tijden van corona anders georganiseerd. In Machelen (Zulte) doet Cultuur Machelen samen met de gemeente de geschiedenis van ‘De Leie ten zuiden Deinze’ uit de doeken op grote doeken. Deze panelen staan tussen zondag 13 september en zondag 18 oktober in de voortuin van het Roger Raveelmuseum.

Op Open Monumentendag op zondag 13 september start de gratis openluchttentoonstelling ‘De Leie ten zuiden Deinze’. Deze tentoonstelling wordt opgezet door Cultuur Machelen en het gemeentebestuur naar aanleiding van het nieuwe boek van Cultuur Machelen met gelijknamige titel.

“Het boek vertelt het verhaal van de Leie”, zegt Luc Levrau van de werkgroep Cultuur Machelen. “De rivier was een belangrijke handelsroute tussen vooruitstrevende steden en de oversteek gebeurde meestal met een veer, pont of overzet. In de middeleeuwen was er al sprake van een veer tussen Gottem (Deinze) en Machelen (Zulte). Vanaf 1712 werd dit veer bediend door de familie Vanden Borre vanuit de herberg ‘Den Overzet’ in Gottem. Een rechtstreekse afstammeling van deze familie, namelijk Cyriel De Smet, was de laatste veerman. Ook hij komt uitvoerig aan bod in het boek. Cyriel breidde de kleine werf van zijn vader uit tot een ambachtelijke scheepswerf voor zeil- en motorjachten. Op de legendarische rondvaart op de Leie op 1 juni 1931 met onder andere koningin Elisabeth, Albert Savereys en Stijn Streuvels was hij stuurman van dienst. Een van zijn zeiljachten, de Anemone, werd in 2017 opgenomen in de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Cultuur Machelen ging op zoek naar een geschikte locatie voor de tentoonstelling en rekening houdend met de coronamaatregelen werd gekozen voor een openluchttentoonstelling in de voortuin van het Roger Raveelmuseum in hartje Machelen. “Dit biedt iedereen de kans om op een coronaveilige manier meer te weten te komen over de Leie in onze en de omliggende gemeenten” zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september kan je tussen 14 en 18 uur ook terecht in zaal de Guldepoort in Machelen voor een videomontage die aansluit bij de openluchttentoonstelling.”

Op Open Monumentendag is het boek van Cultuur Machelen te verkrijgen in de Guldepoort, op andere dagen vind je het werk bij Luc Levrau in Machelendorp 5.