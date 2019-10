Tegen 2030 schakelt Zulte volledig over op ledverlichting Anthony Statius

23 oktober 2019

19u05 5 Zulte De gemeente Zulte zal tegen 2030 zijn volledige openbare verlichting overschakelen op energiezuinige ledverlichting. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zulte schakelt over op ledverlichting. Dit gebeurt in samenwerking met distributienetbeheerder Fluvius, die de openbare verlichting overneemt.

“Dit zorgt voor een belangrijke besparing van 40% op ons energieverbruik, onze elektriciteitsfactuur en de bijhorende CO2-uitstoot”, zegt schepen van Patrimonium Sophie Delaere (Open Zulte). “Deze overschakeling kadert ook in de realisatie van het Burgemeestersconvenant. De afgelopen jaren werd op verschillende plaatsen in Zulte de verlichting reeds gedimd of gedoofd. Nu gaan we een stap verder. We stappen in op het aanbod van distributienetbeheerder Fluvius om alle openbare verlichting tegen 2030 te ‘verledden’. Voor de overname ontvangt de gemeente een bedrag van zo’n 266.000 euro.”