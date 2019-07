Te Deum in kerk van Olsene Anthony Statius

15 juli 2019

10u30 0 Zulte Ter gelegenheid van de nationale feestdag op zondag 21 juli wordt het Te Deum gezongen in de Sint-Pieterskerk in Olsene. Dit zangmoment vindt plaats na de eucharistieviering van 11 uur.

Met het Te Deum herdenken we de troonsbestijging van Koning Leopold I, stichter van het Belgische vorstenhuis. De eerste koning der Belgen legde op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af en zo zwoer hij trouw aan de Belgische grondwet en aan de Belgische wetten.

De plechtigheid in de Sint-Pieterskerk wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke en militaire overheden en is vrij toegankelijk voor het publiek. Na de viering wordt iedereen uitgenodigd voor een receptie in de polyvalente zaal van het gemeentehuis.