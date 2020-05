Studenten kunnen blokken in Fiertelhof Anthony Statius

22 mei 2020

08u33 0 Zulte Studenten kunnen v anaf dinsdag 2 juni in het Fiertelhof in Zulte terecht om er samen te studeren. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni. Reserveren is verplicht.

De studiezaal in het Fiertelhof is beschikbaar van 9 tot 20 uur, ook tijdens de weekends. De studieruimte biedt plaats aan 23 studenten die er op een veilige afstand van elkaar kunnen studeren. Studenten moeten verplicht reserveren en dit kan per dagdeel, dus in de voormiddag, namiddag en vooravond via www.zulte.be/afspraak.

Om het studeren in het Fiertelhof op een veilige manier te organiseren, legt het gemeentebestuur wel een aantal strikte maatregelen op. “We vragen aan de studenten om een mondmasker te dragen wanneer ze door de zaal lopen. Zowel bij het binnenkomen, pauzeren, een toiletbezoek als bij het verlaten van de zaal. Het mondmasker mag pas afgezet worden als de student aan tafel zit,” zegt schepen van jeugd Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Ook handhygiëne is heel belangrijk. De studenten worden gevraagd heel regelmatig hun handen te wassen. Natuurlijk moeten de studenten ook steeds de social distancing respecteren. We vragen de studenten daarom bijvoorbeeld om hun pauze buiten door te brengen en dit bij voorkeur slechts met een beperkt aantal studenten tegelijk.”