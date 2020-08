Strenge coronamaatregelen in horeca en verenigingsleven opgeheven: “Situatie onder controle” Anthony Statius

25 augustus 2020

15u44 3 Zulte De extra strenge coronamaatregelen in Zulte worden opgeheven. Het verenigingsleven kan de activiteiten hervatte en de beperking van 4 personen aan 1 tafel in horecazaken valt weg. “Mede dankzij de korte opvolging en de extra voorzorgen hebben we de verspreiding van het virus onder controle”, zegt burgemeestr Simon Lagrange (Open Zulte).

Vorige week werden in de gemeente Zulte 3 besmettingsbronnen vastgesteld met telkens veel hoog risicocontacten, namelijk bij de Chiro van Machelen, de speelpleinwerking van Machelen en een horeca in hetzelfde dorp.

“Door de samenwerking met de lokale huisartsen kon het gemeentebestuur snel inspelen op de situatie”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De risicocontacten werden opgespoord, getest en bleven in quarantaine. We namen ook bijkomende voorzorgsmaatregelen: de activiteiten van het verenigingsleven werden tijdelijk opgeschort en het gezelschap in horecazaken werd beperkt tot 4 personen per tafel. We zijn blij dat het virus zich niet verder heeft kunnen doorzetten. Dat is goed nieuws voor onder andere de herstart van de scholen volgende week.”

“De gemeentelijke veiligheidscel heeft beslist om de bijkomende gemeentelijke maatregelen met onmiddellijke ingang op te heffen”, vervolgt Lagrange. “Het verenigingsleven kan de activiteiten hervatten en de beperking van 4 personen aan 1 tafel in de horeca valt weg. Als de situatie ook na de schoolstart positief blijft evolueren, zullen we ook de mondmaskerverplichting in de bebouwde kom kunnen herzien. Vanaf 1 september openen ook de gemeentelijke zalen opnieuw. Het organiseren van activiteiten en kleine evenementen is vanaf dan terug mogelijk, mits voorafgaande goedkeuring door het gemeentebestuur en als ze op een veilige manier georganiseerd worden.”