Steven opent opnieuw SThout Art & Design in Machelen-dorp Anthony Statius

05 september 2020

08u33 0 Zulte Steven De Meester opent dit weekend voor de vierde keer zijn pop-up SThout Art & Design shop in Machelen. In de pop-upwinkel van Steven zal je kunnen snuisteren tussen vondsten die zijn constante zoektocht naar bronmateriaal voor zijn grote liefde, het upcyclen of herwerken van oude vondsten, het voorbije jaar opleverde. De shop opent om de twee weken en maandelijks is er een garageverkoop.

Vanaf dit weekend tot eind november kan je opnieuw kennis maken met een mix van Art & Design bij SThout in de Dorpstraat 77 in Machelen. In de mix van Art & Design van SThout blijven drie pijlers centraal staan: maatwerk in het schrijnwerk, herwerken van oude rariteiten en industriële interieurelementen.

“De voorbije maanden was het afwachten of een nieuwe editie zou kunnen doorgaan”, zegt Steven De Meester. “Mijn vriendin Lies en ik hebben onze agenda volledig moeten omgooien. Maar niet getreurd: we openen om de twee weken op zondag en elke derde zondag van de maand is er een garageverkoop. Aangezien het rommelmarktseizoen op dit moment on hold staat, proberen we zo toch een mogelijkheid te geven aan mensen om rond te snuisteren. Daarin zien we de ideale manier om een positieve bijdrage te leveren, dat is tenslotte altijd al de bedoeling geweest van dit project.”

“Nieuw ten opzichte van vorige edities is dat SThout verkozen is tot één van de 101 Leie (hot)spots, verkozen door Toerisme Leiestreek”, vervolgt Steven. “De coronacrisis mag dan wel een domper op de feestvreugde zijn, we zijn fier op deze erkenning.

SThout Art & Design is vandaag open van 14 tot 18 uur. Morgen is er van 8 tot 12 uur een garageverkoop. De agenda met concrete openingsuren kan je terugvinden op de Facebookpagina www.facebook.com/sthout.be Er kan ook steeds een vrijblijvende afspraak gemaakt worden via 0476/42.46.26.