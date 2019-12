Statiestraat tussen spoorwegbrug en spoorweg krijgt make-over Anthony Statius

10u16 0 Zulte De gemeenteraad van Zulte heeft het licht op groen gezet voor de herinrichting van het tweede deel van de Statiestraat.

Het gemeentebestuur van Zulte wil het deel van de Statiestraat tussen de spoorwegbrug en de spoorweg herinrichten. Het wegdek en de voetpaden in dat deel van de Statiestraat zijn in slechte staat. “Met de heraanleg willen we het concept uit het eerste deel van de straat doortrekken en zo de verkeersveiligheid vergroten”, zegt Schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “Hiervoor zal een ontwerper worden aangesteld. Het is de bedoeling om met een afgescheiden fiets- en voetpad te werken. Het fietspad zal een veilige verbinding vormen tussen de fietssnelweg langs de spoorweg en het centrum van Zulte.”